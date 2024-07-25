Как киевлянам избавиться от бумажных квитанций за ЖКХ: детальная инструкция

Актуальная информация для жителей столицы

Киевляне все активнее отказываются от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги и переходят на их электронные аналоги. На сегодняшний день уже более 220 тысяч жителей столицы оставили бумажные платежки в прошлом.

Электронные счета абоненты выбирают за их безопасность и экологичность. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Возможность отказаться от бумажных счетов-уведомлений в пользу их электронных аналогов ЦКС ввел в июле 2023 года. Спустя ровно год более 220 тысяч жителей Киева перешли на электронные счета.

Электронный счет — это идентичная версия бумажного счета-сообщения и содержит он такую же информацию, в частности:

объем потребления

начисления и перерасчет

сведения об оплате и сумму к оплате в разрезе услуг

тарифы, стоимость

информацию об узлах распределительного учета воды и тепла (квартирные счетчики).

Кроме этого электронные счета имеют такую же юридическую силу, как и бумажные и их можно просмотреть в любое время через личный кабинет потребителя. Еще одно важное преимущество электронного счета — это экологичность.

К примеру, чтобы изготовить 220 тысяч бумажных счетов необходимо использовать сырья на полсотни деревьев. Поэтому использование "цифры" существенно снижает количество использованной бумаги и уничтоженных для этого деревьев.

Как перейти на электронный счет

Чтобы отказаться от бумажного счета-уведомления, нужно:

зайти в личный кабинет потребителя

нажать кнопку "Отказаться от бумажного счета-уведомления"

на странице настроек поставить галочки на тех объектах, для которых потребитель не хочет получать бумажные счета-уведомления

нажать "Сохранить".

Вам придет соответствующее подтверждение на электронную почту, указанную при регистрации. Электронный счет обновляется ежемесячно до 9 числа.

Если у вас несколько лицевых счетов, вы можете отказаться по всем адресам или только по выбранным.

Напомним, киевляне могут разбить сумму задолженности за коммунальные услуги на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок. Все желающие могут реструктуризировать свой долг за коммуналку, даже в том случае, если сумма задолженности окажется достаточно существенной.

Куда можно обратиться в том случае, если вы хотите заключить договор о рассрочке долга:

Нужно обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи по ссылке или же дистанционно через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какие услуги возрастут тарифы для киевлян уже к концу года. Вопрос повышения коммунальных тарифов в Украине в 2024 году до сих пор окончательно не решен, однако о водоснабжении и электроэнергии уже есть информация.