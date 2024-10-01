Пора доставать теплые вещи: какой будет погода в Киеве в первый день октября

В столицу пришла настоящая осень

В первый день октября в Киеве будет прохладная, пасмурная погода. Однако осадков в виде дождя жителям столицы ждать сегодня не стоит.

Подробный прогноз погоды был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Специалисты отмечают, что максимальная температура воздуха в дневное время составит лишь +18 градусов тепла.

Синоптики заявляют, что днем и вечером 1 октября в столице ожидается около +15.. +18 градусов тепла, а ночью похолодает до +9…+10.

Целый день будет пасмурно, но без осадков.

Восход солнца в 6:58, а заход — в 18:35.

К слову, за последние 130 лет максимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1927 году и составила +26,5 градусов тепла. А самая минимальная — всего 0.3 градуса наблюдалась в 1976 году.

Интересно, что согласно народному прогнозу погоды считается, что какая погода будет 1 октября, такая будет и 1 апреля.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в октябре в Украине. Самые высокие градусы будут в начале месяца. Затем будет все прохладнее, но резких похолоданий ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце сентября и начале октября. Например, синоптики говорят, что жители западных регионов страны ощутят настоящую осеннюю прохладу, с первыми заморозками и снегом. А вот в других областях погода удивит сюрпризом.