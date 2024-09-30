Лучше не выходить из дома: Киев уже накрыла пылевая буря (фото, видео)

Она может продержаться несколько дней

В понедельник, 30 сентября, часть Украины накрыла пылевая буря. Ближе к вечеру это необычное природное явление добралось до Киева.

Столичные Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, как пылевое облако затянуло небо. Сквозь него уже почти не просматривается солнце.

Стоит отметить, что с пылевой бурей столкнулись Полтава, Сумы, Харьков и Днепр, а до этого восточная часть Украины. По словам очевидцев, буквально за ночь припаркованные на улице машины покрываются слоем пыли.

Как сообщал Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое запыление воздуха. Там отметили, на территорию Киевщины пыль будет попадать 1 и 2 октября, впрочем, ее количество будет уже меньше.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения отметили, что 1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится южным и западным.

В Минздраве также напомнили, как защититься от грязного воздуха. Киевлянам посоветовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

на улице использовать респиратор или защитные маски;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

"Также подчеркиваем, что в таких ситуациях крайне важно доверять только проверенным источникам информации. В частности, следить за обновлением официальных страниц региональных Центров контроля и профилактики болезней", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября в Киеве снова наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха. В городе было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). По данным КГГА, вероятной причиной этого стали пожары в экосистемах Киевской области.