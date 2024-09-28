Место силы: где в Киеве можно найти уникальной тополь в форме тризуба (карта)

Удивительное рядом, стоит только посмотреть вокруг

В Подольском районе Киева можно обнаружить интересное старинное дерево, нижние мощные ветви которого образуют выразительный плоский символ — трезубец. Необычный "природный" артефакт находится в исторической местности Киева — на Приорке.

Уникальный тополь старожилы называют местом силы и считают, что оно излучает особую, древнюю энергию. Подробнее об этом интересном месте рассказал в Фейсбук киевский архитектор, лектор и доцент столичного вуза Glib Ushakov.

Что известно о тополе в форме тризуба

В глубине застройки 1980-х годов в исторической местности Киева, которая называется Приорка, можно найти немало интересных исторических локаций: старинные постройки, остатки древнего рельефа и невероятной местной природы, которая "зародилась" здесь еще в середине ХХ века.

В обычном дворе, среди домов Мостицкого массива, можно увидеть особый старый тополь. Он выделяется тем, что его нижние мощные ветви образуют четкий символ — трезубец, который является основным элементом государственного герба Украины.

Это чудо природы местные жители называют "тризуб-дерево" и говорят, что возле него ощущается особая энергетика. Некоторые верят в то, что это настоящее место силы, которое черпает свою мощь из глубины веков.

"Этот природный знак-символ — "тризуб-дерево" порождает ощущение внутренней энергии и, в то же время, покоя вечных природных сил, которые проявляются в этом древнем ландшафте, даже сквозь новую застройку", — написал автор поста.

Необычное дерево на Приорке

Где найти "тризуб-дерево"

Адрес: найти это место силы на Приорке можно ориентируясь на жилой дом по проспекту Европейского Союза, 37-б.

История Приорки

Интересно, что Приорка впервые упоминается еще начале XIII века. На этой местности появилось поселение Яцковка, которую основал Яцек Одровонж из Доминиканы. Он проповедовал в Киеве католицизм в 1222-26 годах и основал Богородицкий доминиканский монастырь, к которому и относилась местность.

В середине XVII века тут находилась загородная резиденция приора Петра Розвадовского — настоятеля католического доминиканского монастыря в Киеве, а вокруг неё — около двухсот сельских хат. Название Приорке дал церковный чин Розвадовского — приор или настоятель монастыря.

В 1648—1654 годах эти земли были отобраны у католиков и переданы в 1659 году Братскому монастырю на Подоле, а в 1701 году — Киевскому магистрату.

Уже в конце XVIII века Приорка становится дачной местностью Киева, однако в городскую черту она вошла только в 1880 году.

Известно, что на Приорке в здании, находящемся ныне по ул. Вышгородской, 5, в 1859 году жил Т. Г. Шевченко, а в 1906 году здесь была построена Покровская церковь с росписями художника Ивана Ижакевича.

Активно застраивать жилой массив начали в 1960-е годы и местность подверглась капитальной перепланировке. Не считая мемориальных комплексов и музеев вся застройка была изменена на более современную.

В микрорайонах Приорки преобладают пятиэтажные и девятиэтажные многоквартирные дома, которые составляют основу жилого фонда.

Напомним, в Киеве есть уникальное строение — Дом плачущей вдовы, который был построен в 1907-1908 годах в стиле раннего модерна. Дом имеет одну уникальную особенность — фасад здания украшен маскароном в виде головы женщины, которая "плачет" во время дождя.

Местные жители уверяют, что если подойти к особняку вплотную и постоять возле него в тишине несколько минут, то можно услышать мистический шепот.

Верить в привидения, которые, якобы, обитают в особняке или нет — это дело каждого из нас. Однако все жители и гости Киева признают, что этот монументальный дом однозначно является настоящей визитной карточкой столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.