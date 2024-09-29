Заморозки и мокрый снег, но местами еще лето и +25: погода в начале недели в Украине удивит

Погода будет очень разной

Погода в Украине в начале недели удивит неоднородностью и контрастами. Жители западных регионов страны ощутят настоящую осеннюю прохладу, с первыми заморозками (что абсолютно нормально как для начала октября) и даже снегом, в то время как жители центральных и южных областей будут продолжать наслаждаться теплом.

"Телеграф" рассказывает, какой будет погода в начале следующей недели в Украине. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на западе Украины уже чувствуется дыхание зимы.

Погода в Украине в начале недели: прогноз

Погода в Украине 30 сентября

На высокогорье Карпат в начале недели пройдет дождь и мокрый снег. В других областях Запада Украины 30 сентября и 1 октября будет от 9 до 13 градусов тепла (ночью от 6 до 9 градусов выше нуля).

Погода в Украине 1 октября

В среду, 2 октября, ночью температура может опускаться до 5 градусов тепла. Однако днем будет немного теплее – от 15 до 18.

Погода в Украине 2 октября

При этом запад Украины продолжает заливать дождями. По данным погодного радара Ventusky, дождь, начавшийся в ночь с 28 на 29 сентября, закончится вечером 1 октября.

Осадки в Украине 30 сентября

Вернее, осадки переместятся на центральную часть Украины. После обеда 1 октября дождь будет проходить вдоль всей территории Украины, зацепив Житомирщину и Винницкую область. К середине ночи он должен пройти.

Осадки в Украине 1 октября

В центральной части Украины ночи также будут прохладными – от 6 градусов на Житомирщине и до 13 на Николаевщине. Днем температура будет приятной – 30 сентября – от 15 до 25 градусов, 1 и 2 октября от +12 (Житомирщина) и до +24 на юге. На востоке Украины также тепло – от 22 до 24 тепла при холодных ночах, около 11-12 градусов. Осадков в этих регионах не предполагается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики рассказали, как погода будет в октябре в Украине. Самые высокие градусы будут в начале месяца. Дальше будет все прохладнее, но резких похолоданий не будет.