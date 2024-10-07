Движение по мосту Патона в Киеве частично перекрыли из-за технического состояния: детали от МВД

По данным МВД, состояние мостовой конструкции ухудшается, так что ездить по нему на тяжелых автомобилях — все опаснее

В Киеве в связи с ухудшением технического состояния моста Патона через Днепр с августа Патрульная полиция увеличила на переправе количество нарядов, чтобы не пропускать грузовики в обе стороны. На такой шаг правоохранители пошли из-за потенциальной опасности как для водителей, так и для самой мостовой конструкции. Это следует из ответа Министерства внутренних дел (МВД) на запрос "Телеграфа".

— В августе 2024 года Киевская городская военная администрация для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения моста обратилась в управление патрульной полиции в Киеве (Департамента патрульной полиции) относительно необходимости усиления контроля за запретом проезда грузового транспорта по мосту имени Е. О. Патона, который в настоящее время осуществляется автопатрулями и пешими нарядами, — рассказали в Департаменте коммуникации МВД.

Также в министерстве напомнили, что еще в 2020 году по обращению коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" на время проведения ремонтных работ согласовали схему организации дорожного движения, которая предусматривала закрытие крайних полос движения на мосту Патона, установку дорожных знаков 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено", и которые не разрешают движение грузовых автомобилей. Это же касается и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т через мостовую переправу. А также — информационных щитов и других средств регулирования дорожного движения.

Вместе с тем, как долго будут продолжаться эти ограничения, в МВД "Телеграфу" не уточнили.

Ранее читатели издания сообщали, что, начиная с августа, ежедневно 6-7 патрульных экипажей перекрывают мост Патона и не пропускают грузовики, которые затем вынуждены переправляться по другим переправам на левый/правый берег столицы.

Это в свою очередь создает усложнение трафика (тянучки, пробки и т.п.) на других локациях и развязках.

Как сообщалось, в правительстве признавали неудовлетворительным состояние моста Патона, но прогнозировали, что его капитальный ремонт должен был начаться в 2024-м уже после полноценного запуска Подольско-Воскресенского моста.

Также "Телеграф" писал, что мост Метро еще в 2018 году получил 4 балла по пятибалльной системе оценки аварийности, и с того момента ни разу не ремонтировался. На данный момент эта конструкция тоже имеет значительные дефекты в пролетных зданиях и нуждается в капремонте.