Достигнет ли ураган "Милтон" Украины? Он уже сметает с лица Земли Флориду

Урагану присвоили 5 уровень опасности и это еще не предел

Набирающий силу в Мексиканском заливе ураган "Милтон" в среду вечером, 9 октября, должен достичь побережья Флориды. Метеорологи присвоили ему последний, 5 уровень опасности, однако не исключают возможности повышения до более смертоносного 6 уровня.

Угроза настолько серьезна, что мэр Флориды обратился к жителям с призывом немедленно эвакуироваться, предупреждая: "Если вы останетесь, вы умрете". Возникает вопрос: грозит ли этот разрушительный ураган Украине и стоит ли украинцам волноваться?

Где очаг урагана сейчас и какой прогноз

Национальный центр США по ураганам (NHC) сообщает, что "Милтон" сохранит статус мощного урагана и увеличится в размерах, приближаясь к Флориде. Перед тем, как повернуть на север в сторону США, стихия прошла мимо мексиканского города Мерида. В мексиканских СМИ уже сообщают о значительных убытках и разрушениях в городе Чубурна-Пуэрто на побережье Мексиканского залива.

Чубурна-Пуэрто на побережье Мексиканского залива

Разрушение в городе Чубурна Пуэрто

По данным погодного радара Ventusky, по состоянию на 22:00 9 октября по киевскому времени скорость ветра в ячейке урагана "Милтон" достигает рекордных 192 км/ч. Это значительно превышает максимальную отметку в 140 км/ч, которая обычно фиксируется на метеорологических картах.

Скорость ветра на 22:00 9 октября

Прогнозы показывают, что 10 октября в 15:00 центр урагана сместится к северу и будет находиться примерно над территорией города Джексонвиль. К тому времени скорость ветра снизится до 123 км/ч, но все еще будет опасна.

Скорость ветра на 15:00 10 октября

11 октября, в пятницу, ураган продолжит движение к востоку от Джексонвиля и, по прогнозам метеорологов, постепенно потеряет силу где-то в водах Атлантического океана.

Ураган "Милтон" на 11 октября

В Форт-Майерсе, Флорида, начинает усиливаться ветер. На этом видео можно смотреть, какая ситуация во Флориде вживую

Что касается Украины, то непосредственной угрозы от урагана "Милтон" для нашей страны нет. В частности, по данным метеорологов, на 22:00 9 октября скорость ветра в Украине будет составлять 15 км/ч. 10 октября в 15:00 ветер немного усилится и составит 32 км/ч. В пятницу, 11 октября, только в западной части Украины будут порывы ветра от 22 до 39 км/ч, на остальных территориях скорость ветра будет колебаться в пределах 11-22 км/ч. Таким образом, никаких угроз, что Украину достигнет ураган "Милтон", нет.

Порывы ветра в Украине 9 октября

Порывы ветра в Украине 10 октября

Порывы ветра в Украине 11 октября

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в США недавно уже бушевал мощный ураган. Многие округа и населенные пункты Флориды еще до выхода урагана на берег оказались затоплены.