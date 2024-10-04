"А оно хоть съедобное?" Бесплатное питание в школах смутило украинцев

Из бюджета страны на это выделили 2 млрд грн

В Украине для детей начальных классов введено до конца 2024 бесплатное питание. Инициатива будет работать уже с октября этого года.

Как отмечено на сайте Министерства образования и науки, из бюджета на это выделено 2 миллиарда гривен. Денежные средства будут переданы местным общинам в форме субвенции.

Заметим, что раньше бесплатно питались только льготные категории детей, но теперь это распространяется на учащихся 1-4 классов. В то же время, украинцы в сети восприняли эту новость не очень радостно.

Некоторые отметили, что это будет действовать всего три месяца, ведь инициатива до конца 2024 года. Кто-то посмеялся над тем, что теперь в столовых еда будет еще хуже, потому что там и раньше якобы не вкусно кормили.

Были и люди, которые с саркастическим подтекстом назвали это мощным нововведением.

Добавим, что инициатива по бесплатному питанию имеет несколько правил для учебных заведений. В частности:

Горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 класса).

Это касается учебных заведений с очным облучением или тех, которые сочетают очное с дистанционным.

Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом.

Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.

Напомним, что в Киеве разразился скандал с "Защитой Украины" в школах. Известная телеведущая Маричка Падалко возмутилась в сети, но Минобразования и КГГА в ответ показывают друг на друга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинских детей обязали учиться в польских школах.