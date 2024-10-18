У Києві помітили незвичайний монстр-трак: що це було (відео)

Чого тільки не побачиш у столиці

У п’ятницю, 18 жовтня, у Києві вулицями їздив величезний всюдихід. Перехожі з подивом дивилися на незвичайний транспортний засіб та знімали його на відео.

Водій спритно керував "монстр-траком" і почував себе за кермом досить впевнено. Очевидці поділилися відповідними кадрами у соцмережі.

В одному з районів столиці пішоходи помітили незвичайну машину — містом їздив величезний позашляховик на шинах наднизького тиску. Варто зазначити, що водієві давав вказівки чоловік, який стояв на проїжджій частині.

Як усюдихід потрапив до столиці і що відбувається у кадрі – невідомо. Проте "Телеграф" дізнався, що у Києві був помічений всюдихід-амфібія на шинах наднизького тиску "Шерп" українського виробництва.

Що відомо про всюдихід-амфібію "Шерп"

Снігоболотохід SHERP був розроблений та виготовлений в Україні, і цей процес тривав 20 років. Свою назву всюдихід отримав на честь непальських гірських провідників, які супроводжують альпіністів на важкодоступних маршрутах у Гімалаях, відомих своєю витривалістю у горах.

Всюдихід випускається в декількох модифікаціях, що відрізняються габаритами, розміром і кількістю коліс, а також різними додатковими опціями.

"Шерп" призначений для пересування бездоріжжям всіх типів, включаючи пісок, сніг, лід, болото, кам’яні розсипи та бурелом.

Зараз компанія SHERP продає всюдиходи на всі континенти, оскільки аналогів за тактико-технічними характеристиками їм у світі немає.

Нагадаємо, перший в Україні Tesla Cybertruck був помічений у Києві. Зовнішній вигляд Tesla Cybertruck нагадує транспортні засоби із фантастичних фільмів.

Клиноподібний профіль та двометрова вантажна платформа роблять його неповторним на дорозі. Кузов виготовлений із надміцної сталі, що забезпечує максимальну міцність та витривалість автомобіля.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві помічено ексклюзивний спорткар. Це був седан BMW B8 Gran Coupe у рідкісній версії від Alpina — компанії, яка виробляє тюнінгові автомобілі ручного збирання на базі BMW. Спорткар розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,3 секунд, а його максимальна швидкість досягає 324 км/год.