Водителя спасали всем миром: в Киеве фура протаранила машины, среди них – суперкар (видео)

Благодаря неравнодушным не случилось непоправимого

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Водитель фуры внезапно потерял сознание из-за эпилептического приступа, что привело к столкновению с другими транспортными средствами.

Инцидент произошел неподалеку от хаба благотворительного фонда "Соломенская котика". К счастью, это, возможно, и спасло водителя жизни. Об этом сообщают в соцсетях.

Благодаря быстрой реакции очевидцев и профессиональным действиям инструктора по медицинской помощи удалось спасти жизнь водителя и предотвратить еще большие последствия аварии.

Как видно на видео, фура, двигаясь не быстро, таранит несколько автомобилей. Инструктор сумел проникнуть в кабину грузовика, остановить движение транспортного средства и оказать неотложную помощь водителю. Ему помогали очевидцы, подбежавшие к грузовику. Пострадавшего забрали в больницу.

Среди изуродованных автомобилей оказался редкий спорткар Toyota Supra. Toyota Supra (на видео синего цвета) – легендарная модель, которая выпускалась с 1978 по 2002 год, а затем была возрождена в 2019 году. Автомобиль славится мощным двигателем, заднеприводной компоновкой и отличной управляемостью.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что масштабное ДТП с фурами во Львовской области парализовало движение по трассе. Только чудом никто не погиб.