Цены не всем по карману: в каком районе Киева реально арендовать квартиру

Найти жилье в столице по нормальным ценам — задача не из легких

Летом цены на аренду квартир в Киеве радовали своей относительной стабильностью, однако с приходом осени они начали стремительно расти. В некоторых районах столицы съемное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен, а самые дешевые варианты мгновенно исчезают с сайтов по поиску жилья.

Эксперты отмечают, что наиболее значительный рост цен фиксируется на аренду двухкомнатных квартир. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на аренду квартиры в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 16 тысяч гривен. За последние полгода цена на аренду однушки в столице возросла на 15%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (35 500 гривен), Шевченковском (25 000 гривен) и Голосеевском (20 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (15 000 гривен), Святошинском (13 000 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве в октябре 2024 года составляет в среднем 24 тысячи гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двушки в столице возросла на 25%.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (50 100 гривен), Шевченковском (33 400 гривен), Голосеевском (28 000 гривен) и Соломенском (25 000 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2‑комнатное жилье наблюдаются в Оболонском (20 000 гривен) и Дарницком (20 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Днепровском (16 300 гривен), Святошинском (16 300 гривен) и Деснянском (12 000 гривен) районах.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Выросли цены и на аренду трехкомнатной квартиры — их стоимость стартует от 20 000 гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду трехкомнатной квартиры в столице возросла на 8%.

Самое дорогое жилье остается в Печерском (66 500 гривен), Шевченковском (50 100 гривен) и Голосеевском (40 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (25 000 гривен), Дарницком (22 000 гривен) и Святошинском (20 000 гривен), а также в Деснянском (14 000 гривен) районах.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве по районам

Согласно информации с сайта ЛУН в октябре значительно возрос спрос на квартиры. В среднем, квартиру арендуют за пять дней с момента публикации объявления.

Однако самые доступные варианты, по словам специалистов, не задерживаются на профильных ресурсах и нескольких часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных.