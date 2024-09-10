Чтобы удержать партнера, соврал, что может родить: суд принял решение по трансгендеру, похитившему младенца

Стали известны новые детали резонансного дела

Во вторник, 10 сентября, суд продлил меру пресечения мужчине-трангендеру, подозреваемого в похищении ребенка из Кременчугского перинатального центра.

"Мне пришлось соврать, что я могу родить, — заявил в суде 25-летний подозреваемый. — Я прочла в Интернете, что человек-гибрид может иметь детей. И, чтобы удержать партнера, я ему соврала… Мы встречались с ним круглый год, он часто ко мне приезжал…"

Человек за решеткой, идентифицирующий себя как женщину, раскаивается в совершенном преступлении и просит не показывать его лицо и не называть имени (кстати, мать называет его женским именем). Говорит, что у него не было злого умысла в отношении похищенной девочки. Это же неофициально подтверждала и одна из правоохранителей, которая присутствовала при задержании похитителя еще 16 июля этого года. На его хорошее отношение к младенцу указывали новая детская коляска, одежда и куча игрушек.

Известно, что подозреваемый — четвертый ребенок в многодетной семье (у него есть три старшие сестры), нигде официально не работал, постоянных доходов не имел. Проживал в одном из пригородных сел с пожилой матерью. Однако, при избрании меры пресечения Октябрьским районным судом Полтавы 18 июля этого года заявлял, что его месячный доход составляет 57 тысяч гривен. Скорее всего, такую зарплату имел его парень, якобы военнослужащий.

Задержание подозреваемого

Мужчина, поддерживавший отношения с трансгендерной женщиной, по свидетельству соседей, действительно хорошо относился к ее семье и, вероятно, имел планы на совместное проживание. Во всяком случае, на это указывает хотя бы построенный, скорее всего, за его счет, добротный забор и ворота. На их фоне старенький заброшенный дом казался совсем жалким. Якобы в планах неформальной молодой семьи было его отремонтировать.

Кременчугский перинатальный центр

18 июля суд избрал подозреваемому в киднепинге меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в размере 60 560 гривен. И отправил трансгендерную женщину в мужскую камеру.

Но в течение двух месяцев следствие не до конца разобралось в этой жизненной драме, а партнер подозреваемого исчез, так и не внеся залога. Поэтому подсудимому снова пришлось вернуться за решетку.

"Я для себя я сделал вывод: не надо ради кого-то стараться, жертвовать своей жизнью, чтобы потом сидеть за решеткой. Я скажу так: если бы не этот человек — я себя не выгораживаю — меня не было бы вот здесь", — заявил подозреваемый. И просил о смягчении меры пресечения.

Подозреваемый

"Какая угроза, скажите? Если бы у меня были возможности, то я не был бы в СИЗО. А у меня нет возможностей, — обратился он к суду. — Я прошу, чтобы все было по справедливости, а не так, как вы всегда делаете: сразу под стражу. Дайте хотя бы побыть дома, какая угроза? Это неправда. Я просто хочу справедливости. Я вижу, ее здесь нет".

Адвокат подозреваемого Александра Евграфова тоже просила изменить меру пресечения на домашний арест.

"Мой подзащитный понимает, что укрывательство ему лично навредит, и он не собирается этого делать. Уничтожить, спрятать или исказить любую из вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства, он возможности не имеет. Все доказательства были уже изъяты органами досудебного расследования, доступа к таким доказательствам у моего подзащитного нет. Проживает с матерью пожилого возраста, которая не способна сейчас сама за собой ухаживать. Он помогал ей по хозяйству", — аргументировала она свое ходатайство.

Подозреваемый

Следователи обещают завершить досудебное следствие до 17 октября. По меньшей мере, до этой даты подозреваемый в похищении ребенка останется в СИЗО. Если опять же за него не внесут определенный ранее залог.

По словам прокурора отдела Полтавской областной прокуратуры Александра Рябовола, у подозреваемого нет крепких социальных связей, преступление совершил в период военного положения, а потому без избрания меры пресечения в виде ограничения личной свободы, есть достаточное основание полагать, что последний может скрываться от органов досудебного расследования или суда. Кроме того, основанием для продления срока досудебного расследования является необходимость проведения подозреваемому амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, которая должна сделать вывод насчет его психоэмоционального состояния, в частности, его отношения к совершенному деянию, на основе чего можно будет говорить о его вменяемости или невменяемости.

Сейчас "Телеграф" не располагает информацией об отношении сокамерников к мужчине-женщине, но, возможно, оно не является толерантным.

Напомним, 14 июля этого года подозреваемый проник в послеродовую палату перинатального центра Кременчуга. Пока там не было медперсонала и рожениц, он похитил новорожденную Киру и вынес ее в пакете. Потом на такси добрался до места жительства, где и удерживал ребенка.