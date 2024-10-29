В Украину идет похолодание? Где будут дожди в среду, 30 октября

Тепло в Украине еще будет, но вот солнца станет уже поменьше

Последние дни октября 2024 года в Украине отметились комфортной и спокойной погодой. Существенных осадков и сильного ветра не было, а температура воздуха держалась выше нормы на 1–4°С. Но уже к началу ноября погода в Украине изменится: тепло еще будет, но солнца будет уже меньше, чем раньше.

Об этом написала в Telegram синоптик Наталья Диденко. Завтра в Украине будет более облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь: он затронет западный регион, а также Винницкую, Черкасскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

На остальной части территории Украины погода будет без осадков, пишет Диденко.

Температура воздуха в течение дня, 30 октября, будет на уровне +12…+17 градусов, на северо-востоке Украины столбик термометра окажется на отметке +9…+12 градусов.

Во второй половине недели практически по всей территории Украины ожидается сильный ветер с севера — также прогнозируются штормовые порывы. Ощутимое похолодание придет в Украину уже в субботу, 2 ноября и воскресенье, 3 ноября, т.е, к концу текущей недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2024 года Украину накроют магнитные бури. Они продлятся несколько дней: 3 ноября будет сильная буря.