Кличко собирается построить подземный паркинг под Пейзажной аллеей: под угрозой историческая местность

Сомнительное решение

Мэр Киева Виталий Кличко хочет построить подземный паркинг прямо под Пейзажной аллеей на Старокиевской горе. Здесь также планируется возведение нового моста, который будет вести прямо к запаркованным автомобилям.

Данное строительство пытаются "замаскировать" под создание зеленой зоны. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук депутат Киевского горсовета Женя Кулеба.

На Старокиевской горе под Пейзажной аллеей столичные власти решили построить подземный паркинг. Он должен будетпоявиться возле камня с надписью "Отсюда есть пошла земля Русская".

Кроме этого планируется строительство пешеходного моста, который и будет вести к припаркованным автомобилям. Его скорее всего планируют возвести с верхнего уровня Пейзажной аллеи на нижний до переулка Кияновского.

Проект паркинга и "парк", которым прикрывают стройку

Стоит отметить, что данная местность является культурным слоем города Ярослава и Копырева X-XIII веков, а также представляет собой исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр. То есть это место имеет грандиозную культурную и археологическую ценность.

"Но мэру уже очень давно хочется залезть в историю и археологию этого города. Цинизм еще в том, что строительство паркинга прикрывают типа созданием зеленой зоны", — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, данный вопрос в самом ближайшем времени будет рассмотрен на заседании экологической комиссии. Спешка связана с тем, что городские власти решили все быстро "порешать" пока план этого "грандиозного" строительства не увидели в Минкульте, а также не возмутились историки, археологи и общественность.

"Это отвратительно, когда аферы прикрываются парками. Так происходит с идеей освоить Юрковицу и так происходит с идеей разрушить часть Старокиевской горы", — резюмировала депутат киевсовета.

На данный момент данную информацию в КГГА никак не прокомментировали.

Перечень охранных зон, в которые влезет строительство

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Кличко готовятся застроить целостную экологическую систему на Осокорках. Стало известно, что киевское КП "Дирекция строительства путетранспортных сооружений" по распоряжению мэра Виталия Кличко "тайком" закончило технико-экономическое обоснование строительства продления проспекта Григоренко до пределов Киева.