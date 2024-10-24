Вместо реабилитационного центра: как друг зама Кличко обзавелся новой недвижимостью на Трухановом острове

Земляк Прокопива владеет элитной недвижимостью и гектарами столичной земли

На Трухановом острове в Киеве давно хотели построить реабилитационный центр для военнослужащих. Но потом от этой идеи полностью отказались в пользу возведения частных объектов.

Владельцем одного такого здания стал друг заместителя мэра Киева Владимира Прокопива Андрей Стеценко. Об этом стало известно из расследования команды Bihus.info.

С 2018 года его жена работает в Киевсовете, а именно в Секретариате, который ранее возглавлял Прокопив. Семья Стеценко переехала из Ивано-Франковска в Киев, где много лет снимала квартиру у фирмы тестя Прокопива, отмечают журналисты.

Стеценко помог Прокопиву получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, а затем купил квартиру в четыре раза дешевле рыночной цены. Далее Стеценко за те же деньги продал жилье фирме жены Прокопива. Сейчас ЖК Signature – самый дорогой ЖК Киева.

ЖК Signature

При этом Стеценко завладел недвижимостью, которую перед этим вывели из коммунальной собственности. Среди прочего, зданием заброшенного ресторана площадью 460 квадратов, расположенном на Трухановом острове. Само строение стоит на 2 гектарах земли с выходом на пляж, то есть практически на берегу Днепра.

Ранее это здание просили передать под реабилитационный центр для участников АТО, но городской совет решил его продать. Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО "Кронкер Групп", после чего компанию вместе с ее имуществом передали другу Прокопива.

Также через ООО "Эрнест" Стеценко стал совладельцем куска промзоны на Соломенке. Речь идет о более половины гектара земли, на которой расположена недвижимость площадью примерно 800 кв.м.

Сейчас там находятся СТО, шиномонтаж, гаражи и прочие сооружения, однако потенциально это очень перспективный участок под застройку того же жилого комплекса. Примечательно, что половину этой фирмы на Стеценко переписали прямо в процессе оформления аренды земельного участка в Киевсовете.

Кроме того, через ООО "Как Супер Эстейт" Стеценко является совладельцем здания площадью 230 квадратов по улице Якубовского. Здание стоит рядом с новыми ЖК в густонаселенной части района Теремки и имеет выход к озеру. Стоит отметить, что участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства зданий рыночной инфраструктуры", однако строительство пока не начали.

"Напомним, Владимир Прокопив – депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская Солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также являлся секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021). За 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и качеству совершили космический рывок", – говорится в материале.

Между тем, заместитель городского главы Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив, которого отстранили от исполнения обязанностей после громкого антикоррупционного расследования, написал заявление на увольнение. По его словам, за свою должность он "никогда не держался".