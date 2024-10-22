Кличко отстранил своего зама после антикоррупционного расследования журналистов: что говорит сам Прокопив

Кличко инициирует расследование правоохранителями

После громкого антикоррупционного расследования по имуществу заместителя городского головы Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива, его отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В то же время сам Прокопив подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и честно отвечал на все вопросы журналистов.

"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", — пишет Кличко.

Прокопив ознакомился с обеими частями расследования bihus.инфо. Он подчеркнул, что за годы работы в органах местного самоуправления, как публичный человек, всегда был открыт к диалогу.

"Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Я нечего не скрываю, поэтому сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все интересующие журналистов вопросы", — говорится в сообщении.

К тому же Прокопив подчеркнул, что уважает работу всех правоохранительных структур, поэтому не отрицает их расследование, если оно действительно нужно. Более того, он готов к сотрудничеству с ними и к возможным проверкам.

"Для меня важна моя репутация и честное имя моей семьи. О причинах заинтересованности мной, как глава крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше", — добавил заместитель Кличко.

Напомним, что в антикоррупционном расследовании говорится об элитной недвижимости в центре Киева и нескольких коммунальных предприятиях, которыми владеет Прокопив или его приближенные люди.

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