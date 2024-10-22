Кличко отстранил своего зама после антикоррупционного расследования журналистов: что говорит сам Прокопив
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Кличко инициирует расследование правоохранителями
После громкого антикоррупционного расследования по имуществу заместителя городского головы Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива, его отстранили от исполнения обязанностей.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В то же время сам Прокопив подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и честно отвечал на все вопросы журналистов.
"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", — пишет Кличко.
Прокопив ознакомился с обеими частями расследования bihus.инфо. Он подчеркнул, что за годы работы в органах местного самоуправления, как публичный человек, всегда был открыт к диалогу.
"Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Я нечего не скрываю, поэтому сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все интересующие журналистов вопросы", — говорится в сообщении.
К тому же Прокопив подчеркнул, что уважает работу всех правоохранительных структур, поэтому не отрицает их расследование, если оно действительно нужно. Более того, он готов к сотрудничеству с ними и к возможным проверкам.
"Для меня важна моя репутация и честное имя моей семьи. О причинах заинтересованности мной, как глава крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше", — добавил заместитель Кличко.
Напомним, что в антикоррупционном расследовании говорится об элитной недвижимости в центре Киева и нескольких коммунальных предприятиях, которыми владеет Прокопив или его приближенные люди.
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