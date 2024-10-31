Кличко має намір побудувати підземний паркінг під Пейзажною алеєю: під загрозою історична місцевість

Сумнівне рішення

Мер Києва Віталій Кличко хоче збудувати підземний паркінг просто під Пейзажною алеєю на Старокиївській горі. Тут також планується зведення нового мосту, який вестиме прямо до запаркованих автомобілів.

Це будівництво намагаються "замаскувати" під створення зеленої зони. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук депутатка Київської міськради Женя Кулеба.

На Старокиївській горі під Пейзажною алеєю столична влада вирішила збудувати підземний паркінг. Він може з’явитися біля каменю з написом "Откуда єсть пошла Руська земля".

Крім цього, планується будівництво пішохідного мосту, який і вестиме до припаркованих автомобілів. Його, швидше за все, планують звести з верхнього рівня Пейзажної алеї на нижній до провулка Кияновського.

Проект паркінгу та "парк", яким прикривають будівництво

Варто зазначити, що ця місцевість є культурним шаром міста Ярослава та Копирева X-XIII століть, а також є історичним ландшафтом київських гір і долини річки Дніпро. Тобто це місце має грандіозну культурну та археологічну цінність.

"Але мерові вже дуже давно хочеться залізти в історію та археологію цього міста. Цинізм ще в тому, що будівництво паркінгу прикривають типу створенням зеленої зони ", — йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, це питання найближчим часом буде розглянуте на засіданні екологічної комісії. Поспіх пов’язаний з тим, що міська влада вирішила все швидко "вирішувати" поки план цього "грандіозного" будівництва не побачили в Мінкульті, а також не обурилися історики, археологи та громадськість.

"Це огидно, коли афери прикриваються парками. Так відбувається з ідеєю освоїти Юрковіцу і так відбувається з ідеєю зруйнувати частину Старокиївської гори", — резюмувала депутатка Київради.

На даний момент цю інформацію у КМДА ніяк не прокоментували.

Перелік охоронних зон, у які влізе будівництво

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кличка готуються забудувати цілісну екологічну систему на Осокорках. Стало відомо, що київське КП "Дирекція будівництва шляхотранспортних споруд" за розпорядженням мера Віталія Кличка "потай" закінчило техніко-економічне обґрунтування будівництва продовження проспекту Григоренка до меж Києва.