Огромные очереди у киевского ЦНАПа: мужчины спят в машинах ради отсрочки (фото, видео)

Некоторые даже ночуют в машинах под центрами

В Деснянском районе Киева наблюдаются огромные очереди возле ЦНАПа (ЦПАУ). Это связано с тем, что в Украине с 10 ноября продлевается военное положение и всеобщая мобилизация.

Именно поэтому мужчины стоят в длинных очередях, пытаясь оформить или продлить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов с места событий.

Так, военнообязанные с раннего утра занимают очереди под столичными Центрами предоставления админуслуг и здесь скапливается огромное количество людей.

Возле ЦНАПа на Троещине в Деснянском районе Киева побывал корреспондент "Телеграфа", который собственными глазами увидел большие очереди на входе.

Пришедшие занимают "живую" очередь, но наплыв людей настолько огромный, что в день специалисты успевают принять до сто человек. Это при том, что ежедневно "клиентов" здесь собирается около 500 человек.

Некоторые киевляне не могут попасть в ЦПАУ по несколько дней и начинают "бронировать" себе места с вечера, а затем остаются ночевать в машинах неподалеку, чтоб с самого раннего утра уже стоять в очереди.

Стоит отметить, что в ЦНАПе ситуацию с огромными очередями никак не комментируют.

Для справки: ЦПАУ — это центр предоставления административных услуг для населения. Более распространена аббревиатура "ЦНАП" — от украинского центр надання адміністративних послуг.

Столичные ЦПАУ работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Всю интересующую вас информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 202-60-38 и 202-60-39.

Также можно обратиться с интересующим вас вопросом написав на электронную почту: [email protected].

Адреса столичных ЦПАУ по районам вы сможете найти в материале "Телеграфа".

Напомним, после указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку человек, должен подать заявление о ее продлении вместе с подтверждающими документами. Адвокаты советуют подавать документы своевременно, чтобы избежать риска призыва при ожидании решения комиссии ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обновить данные в ЦПАУ. Найти центр предоставления административных услуг можно с помощью карты, обнародованной в Минцифре.