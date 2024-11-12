Величезні черги біля київського ЦНАПу: чоловіки сплять у машинах заради відстрочки (фото, відео)

Дехто навіть ночує в машинах під центрами

У Деснянському районі Києва спостерігаються величезні черги біля ЦНАПів. Це пов’язано з тим, що в Україні з 10 листопада продовжується військовий стан та загальна мобілізація.

Саме тому чоловіки стоять у довгих чергах, намагаючись оформити чи продовжити відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов із місця подій.

Так, військовозобов’язані з раннього ранку займають черги під столичними Центрами надання адмінпослуг і тут накопичується величезна кількість людей.

Наприклад, біля ЦНАПу на Троєщині у Деснянському районі Києва побував кореспондент "Телеграфа", який на власні очі побачив великі черги на вході.

Ті, хто приходять займають "живу" чергу, але наплив людей настільки величезний, що в день фахівці встигають прийняти до ста чоловік. Це при тому, що щодня тут збирається близько 500 "клієнтів".

Деякі кияни не можуть потрапити до ЦНАПу по кілька днів і починають "бронювати" собі місця з вечора, а потім залишаються ночувати в машинах неподалік, щоб із раннього ранку вже стояти в черзі.

Варто зазначити, що в ЦНАПі ситуацію з величезними чергами ніяк не коментують.

Довідково: столичні ЦНАПи працюють з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Всю інформацію, що вас цікавить, можна отримати за наступними номерами телефонів: 202-60-38 і 202-60-39.

Також можна звернутися з питанням, що вас цікавить, написавши на електронну пошту: [email protected].

Адреси столичних ЦНАПів по районах ви зможете знайти у матеріалі "Телеграфа".

Нагадаємо, після указу Президента про продовження військового стану та загальну мобілізацію громадян, людина, яка має відстрочку, повинна подати заяву про її продовження разом із підтверджуючими документами. Адвокати радять подавати документи своєчасно, щоб уникнути ризику призову при очікуванні на рішення комісії ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно оновити дані у ЦНАПі. Знайти центр надання адміністративних послуг можна за допомогою картки, оприлюдненої у Мінцифрі.