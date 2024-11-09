Новогодней елке в Киеве быть? В КГГА рассказали о планах на зимние праздники

Средства из бюджета не будут тратить

В администрации столицы ответили, будут ли устанавливать новогоднюю елку в этом году в Киеве и планируются ли массовые мероприятия.

Как отметила депутат Киевсовета фракции политической партии "УДАР Виталия Кличко", председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, передает "Киев24", бюджетные средства на установку елки тратиться не будут.

Однако вопрос того, будет ли она на Софиевской площади в этом году, будет окончательно решен лишь в конце ноября.

"Сразу отвечу по поводу массовых мероприятий на рождественско-новогодние праздники. Они запрещены во время действия военного положения, то есть в Киеве их не будет, как и в 2023 году", — подчеркнула Муха.

Относительно елки она добавила, что это решение будет учитывать текущую ситуацию безопасности, ведь собрание больших групп людей может создавать дополнительные риски. Пока неизвестно, будет ли елка традиционно украшена и будет ли сопровождаться праздничными иллюминациями.

Новогодняя елка в 2023

Напомним, что в 2023 году на Софийской площади в Киеве устанавливали главную елку страны. Она была в разы меньше, чем в довоенные времена, ее высота составляла 12 м, а также была не столь ярка. На верхушке новогоднего дерева был Тризуб. Тогда ее устанавливали на средства меценатов.

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