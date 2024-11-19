Раздолбанные туалеты и холод: самая известная библиотека страны разочаровала историка

Чтение отходит на задний план

Национальная библиотека имени Вернадского, которая расположена в Киеве и считается крупнейшим книгохранилищем в Украине, постепенно приходит в упадок. К примеру, здесь закрыли библиотечно-информационный центр Исламской республики Иран, а читателей стало в разы меньше.

Об этом написал в соцсети украинский историк и кандидат исторических наук Эдуард Андрющенко. Мужчина также является исследователем архивов советских спецслужб и автором книги "Архивы КГБ. Невыдуманные истории".

"Впервые с доковидных времен побывал в главном корпусе Вернадки. Читатели есть. Очередей нет", — написал Андрющенко.

По его словам, во время отключений света посетителей библиотеки не обслуживают. Когда же электричество дают, то надо ждать свой заказ всего полчаса, а когда-то и без этих проблем было часа два. Это говорит о том, что посетителей в Национальной библиотеке имени Вернадского стало в разы меньше.

При этом Андрющенко сделал акцент на состоянии некоторых помещений Вернадки и на том, что внутри холодно.

"Холодно, как и всегда. Туалеты такие же раздолбанные, как и всегда. Кафе внизу не работает, колбасу не продают. Библиотечно-информационного центра Исламской республики Иран больше не существует", — с горечью подметил историк.

Что известно о библиотеке Вернадского

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского — крупнейшая по объёму фонда и площади помещений библиотека Украины, главный научно-информационный центр государства, научно-исследовательский институт Отделения истории, философии и права НАН Украины.

Входит в двадцатку крупнейших национальных библиотек мира. Основана она была 2 августа 1918 года как Национальная библиотека Украинской Державы.

Главный корпус Национальной библиотеки расположен по адресу просп. Голосеевский, 3 на Демеевке в Киеве. Здание книгохранилища было введено в эксплуатацию в 1989 году. Научно-просветительский центр занимает участок в 3 гектара, а высота здания составляет 78,6 метров. Построено оно было в стиле советской бруталистики.

Условно главный корпус Вернадки можно разделить на две части: горизонтальную и вертикальную. Всего в здании насчитывается 27 этажей: вертикальная часть занимает 23 этажа (в ней расположено непосредственно книгохранилище), а на четырех этажах горизонтальной части расположены служебные помещения, читальные залы и помещения для конференций.

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