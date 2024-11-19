Роздовбані туалети та холод: найвідоміша бібліотека країни розчарувала історика

Читання відходить на задній план

Національна бібліотека імені Вернадського, яка розташована в Києві і вважається найбільшим книгосховищем в Україні, поступово занепадає. Наприклад, тут закрили бібліотечно-інформаційний центр Ісламської республіки Іран, а читачів значно поменшало.

Про це написав у соцмережі український історик та кандидат історичних наук Едуард Андрющенко. Чоловік також є дослідником архівів радянських спецслужб та автором книги "Архіви КГБ. Невигадані історії".

"Вперше з доковідних часів побував у головному корпусі Вернадки.Читачі є. Черг немає", — написав Андрющенко.

За його словами, під час відключення світла відвідувачів бібліотеки не обслуговують. Коли ж електрику дають, то треба чекати на своє замовлення всього півгодини, а колись і без цих проблем було години дві. Це говорить про те, що відвідувачів в Національній бібліотеці імені Вернадського поменшало.

При цьому Андрющенко зробив акцент на стані деяких приміщень Вернадки і на тому, що всередині дуже холодно.

"Холодно, як і завжди.Туалети такі ж роздовбані, як і завжди. Кафе внизу не працює, ковбасу не продають. Бібліотечно-інформаційного центру Ісламської республіки Іран більше не існує", — з гіркотою зауважив історик.

Що відомо про бібліотеку Вернадського

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – найбільша за обсягом фонду та площі приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.

Входить до двадцятки найбільших національних бібліотек світу. Започатковано її було 2 серпня 1918 року як Національну бібліотеку Української Держави.

Головний корпус Національної бібліотеки розташований за адресою проспект Голосіївський, 3 на Деміївці у Києві. Будівлю книгосховища було введено в експлуатацію у 1989 році. Науково-просвітницький центр займає ділянку 3 гектари, а висота будівлі становить 78,6 метрів. Побудовано воно було у стилі радянської бруталістики.

Умовно головний корпус Вернадки можна поділити на дві частини: горизонтальну та вертикальну. Загалом у будівлі налічується 27 поверхів: вертикальна частина займає 23 поверхи (у ній розташоване безпосередньо книгосховище), а на чотирьох поверхах горизонтальної частини розташовані службові приміщення, читальні зали та приміщення для конференцій.

Раніше гендиректор "Фоліо" розповів "Телеграфу", чому в бібліотеках залишаються книги російською мовою і як зараз видавці "борються" з російськомовними авторами. У сфері книговидання швидка переорієнтація державною мовою, крім військового чинника та кризи, ще, як з’ясувалося, впирається у гроші.