Коллапс в киевском метро: из-за тревоги скопились огромные очереди (видео, фото)

После восьмичасовой воздушной тревоги метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме

Утром 21 ноября в столичном метро во время масштабной тревоги и массированной атаки случился настоящий коллапс. Люди ждут поездов по 10 минут, из-за чего формируются огромные очереди.

Соответствующие фото и видео из подземок были опубликованы в соцсетях. Там можно заметить, что в метро этим утром буквально не протолкнуться.

На красной линии метро поезда курсируют с интервалом пять-шесть минут, на синей и зеленой — 10 минут. При этом, городские власти заверяли, что обычные интервалы в три минуты вернутся в 09:10.

В Киевской городской государственной администрации сказали, что после восьмичасовой воздушной тревоги метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме, в том числе наземными участками, которые на время тревоги не работают по соображениям безопасности.

"Напоминаем, что наземные станции "красной линии" открываются после отмены воздушной тревоги и в зависимости от выхода поездов из электродепо. Станции открываются ориентировочно за 10 мин до прибытия первого поезда во избежание скопления на платформах пассажиров и, как следствие, возможного их травмирования на путях метро", — говорится в сообщении.

Работники электродепо также находятся в укрытии во время воздушной тревоги. Сегодня, после ее завершения, специалисты ночной смены сразу вернулись в свои рабочие места и обеспечили выдачу подвижного состава в соответствии с имеющимся количеством машинистов.

"Сейчас поезда курсируют со следующими интервалами: "красная" линия – 5-6 мин, "синяя", "зеленая" – 10 мин. С 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы – около 3 мин. Коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы оперативно восстановить нормальный режим работы станций и график движения поездов, а также обеспечивать круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия", — пишет КГГА.

Напомним, ранее писал о том, как киевляне пережидали атаку по столице 17 ноября. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в подземке и показал, что там происходило в этот день.