Колапс у київському метро: через тривогу зібралися величезні черги (відео, фото)

Після восьмигодинної повітряної тривоги метрополітен відновлює перевезення пасажирів у звичайному режимі

Вранці 21 листопада у столичному метро під час масштабної тривоги та масованої атаки стався справжній колапс. Люди чекають на поїзди по 10 хвилин, через що формуються величезні черги.

Відповідні фото та відео з підземок були опубліковані у соцмережах. Там можна помітити, що в метро цього ранку буквально не проштовхнутися.

На червоній лінії метро поїзди курсують із інтервалом п’ять-шість хвилин, на синій та зеленій — 10 хвилин. При цьому міська влада запевняла, що звичайні інтервали в три хвилини повернуться о 09:10.

У Київській міській державній адміністрації сказали, що після восьмигодинної повітряної тривоги метрополітен відновлює перевезення пасажирів у звичайному режимі, у тому числі наземними ділянками, які на тривогу не працюють з міркувань безпеки.

"Нагадуємо, що наземні станції "червоної лінії" відкриваються після скасування повітряної тривоги і в залежності від виходу поїздів з електродепо. Станції відкриваються орієнтовно за 10 хв до прибуття першого поїзда, щоб уникнути скупчення на платформах пасажирів і, як наслідок, можливого їхнього травмування на коліях. метро", — йдеться у повідомленні.

Працівники електродепо також перебувають у укритті під час повітряної тривоги. Сьогодні, після її завершення, фахівці нічної зміни відразу повернулися до своїх робочих місць та забезпечили видачу рухомого складу відповідно до наявної кількості машиністів.

"Зараз поїзди курсують із наступними інтервалами: "червона" лінія – 5-6 хв, "синя", "зелена" – 10 хв. З 9:10 на всіх лініях будуть звичайні інтервали – близько 3 хв. Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний режим роботи станцій та графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття", — пише КМДА.

Нагадаємо, раніше писав про те, як кияни перечікували атаку по столиці 17 листопада. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у підземці та показав, що там відбувалося у той день.