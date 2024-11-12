Почему расширение метро в Киеве остается важным во время войны

Во время воздушных тревог на станциях метро яблоку негде упасть

В Киеве восстановили строительство метрополитена на "Виноградарь". Метрополитен в столице в условиях войны выполняет двойную функцию: как транспорт и как укрытие для жителей.

Поэтому подземка очень важна для киевлян. Об этом в эфире "Київського часу" рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

"Метрополитен является сооружением двойного назначения. Он, кроме транспорта, обеспечивает укрытие для киевлян. Ситуации на станциях были ужасными во время воздушных тревог, потому что воздушная тревога плюс еще час пик. Там было негде яблоку упасть. Поэтому строить, я думаю, нужно. Потому что это инфраструктурный проект, который улучшает ситуацию безопасности в городе Киеве", – сказал Витренко.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Киевском метрополитене снова возникла проблема из-за воздушной тревоги. Сотни пассажиров стояли в очередях, а движение поездов по отдельным линиям было ограничено. На станции метро "Крещатик" места не было даже в переходах. Это видно на кадрах, которые опубликовал "Телеграф".

Ранее мы писали, что на днях в Киеве из-за длительной воздушной тревоги и больших интервалов между поездами в метро собрались сотни пассажиров. На нескольких станциях возникла давка, а некоторые пассажиры получили травмы.