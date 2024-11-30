Без снега, но с туманом. Каким областям не повезет с погодой в начале декабря

Морозы не будут отступят

В ближайшее время погода в Украине улучшится, ведь синоптики прогнозируют отсутствие осадков и сильных морозов. Однако "минусы" не будут отступать.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Без снега, но с густыми туманами: синоптик рассказал, какой будет погода в начале декабря".

По его прогнозу, в первые дни зимы температура будет колебаться от 0 до +5°C, а на юге страны и Закарпатье воздух местами прогреется до +10°C. Ночью ожидается от -3 до +3°C.

"В основном будет сухо, особенно в центральных, южных и восточных регионах. Лишь на западе и в Карпатах временами возможен снег, иногда с дождем", — объясняет синоптик.

В то же время на дорогах северных и западных областей прогнозируется гололед.

По данным Укргидрометцентра, в первые дни декабря Украину ожидает сухая и немного морозная погода. Уже с 1 декабря осадки перестанут идти, а на следующий день большинство областей порадует солнечная погода. При этом скорость движения ветра будет колебаться от 3 до 8 м/с.

Погода 1 декабря

Погода 2 декабря

Погода 3 декабря

Заметим, что для части страны объявлено метеорологическое предупреждение.

"На протяжении суток 1 декабря в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будет туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ожидать ли украинцам снега в декабре и сильных морозов.