Сколько стоит аренда квартиры в Днепре и в каком районе дешевле всего снять жилье

Актуальная информация для тех, кто ищет жилье в "городе контрастов"

Стоимость аренды квартир в Днепре продолжает стремительно падать. Риэлторы отмечают, что цена съемного жилья в городе за последнии полгода снизилась более чем на 15-20%.

По всей видимости это связано с тем, что город регулярно подвергается массированным вражеским обстрелам и находится в относительной близости от линиии фронта. О состоянии рынка недвижимости в Днепре подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на аренду квартиры в Днепре зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта. Самые же доступные варианты практически мгновенно исчезают с профильных сайтов.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в Днепре составляет 10 тысяч гривен. За последние полгода цена на аренду однушки в городе упала на 13%.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры также значительно подешевели за последние полгода — двушку можно арендовать за 15 000 гривен и цены на такое жилье упали на 17%.

Трехкомнатные аппартаменты также можно арендовать за 15 000 гривен, но они практически не пользуются популярностью среди украинцев. Цена такого жилища рухнула за последние полгода на целых 25%.

Цена аренды в Днепре

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Соборном (13 000 гривен), Центральном (11 000 гривен) и Шевченковском (11 000 гривен) районах Днепра.

Самые же доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в Индустриальном (8 500 гривен) и Новокодакском (8000 гривен) районах города.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Днепре по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Днепре в декабре 2024 года составляет в среднем 15 тысячи гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двушки упала на 17%.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Соборном (20 000 гривен), Шевченковском (20 000 гривен) и Центральном (15 000 гривен) районах Днепра.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Индустриальном (11 000 гривен) и Новокодакском (10000 гривен) районах города.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Днепре по районам

Цены же на аренду трехкомнатной квартиры в Днепре также ощутимо обвалились — их стоимость составляет примерно 15 тысячи гривен в месяц. За последние полгода стоимость такого жилища упала на рекордных 25%.

Самое дорогое трехкомнатное жилье сдается в Соборном районе города — здесь за аренду трешки просят 25 тысяч гривен. В Шевченковском районе города можно найти варианты за 16-16 300 тысяч гривен.

По остальным районам Днепра информация отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Днепре по районам

Напомним, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.

В объявлении указано, что усадьба стоит на абсолютно уникальном участке природного происхождения и его окружает лес возрастом более 100 лет в котором произростает 23 вида деревьев.

В объявлении указана "интерсная" деталь — "слуги и дворецкий входят в стоимость аренды". Как воспринимать данную подпись — решает каждый, но в объевлении об аренде уединенного дома в лесу звучит эта фраза однозначно необычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре переселенцы, которые были вынужденны эвакуироваться, жалуются на отсутствие доступного жилья. Якобы владельцы квартир отказывают в аренде из-за статуса ВПЛ и животных, если они есть.