Одни оправдывают, другие жалуются. Скандал с моргом в Киеве получил продолжение

Проблема носит системный характер

В столичных моргах не утихают скандалы, в который раз люди жалуются на обслуживание, коррупцию и бюрократию. Один из постов журналистки Александры Горчинской о морге Киева вызвал общественный резонанс.

Ведь люди разделились на тех, кого это не удивляет, и на тех, кто неоднократно сталкивался с этим. Об этом пишет журналистка в Facebook.

По ее словам, речь шла о морге на ул. Оранжерейная в Киеве, куда Александра попала с подругой. Она была шокирована не только видом заведения, где ремонт не делали полвека, но и тем, что на каждом шагу нужно "класть деньги в карман" работникам морга.

Однако под постом очень много украинцев в комментариях поделились своими похожими историями. Женщина добавляет, что не знает, что ее поразило больше: масштабы проблемы или то, что, как оказалось, многие мыслят категориями "все и так знают обо всем, зачем вы написали этот висер?".

При этом историй от людей, столкнувшихся с коррупцией, бюрократией в моргах, еще больше.

"Комментарии свидетельствуют о том, что проблема носит системный характер, и не исчезает никуда десятилетиями. Так было до начала войны — и я сейчас даже не о полномасштабке. И так продолжается сейчас, когда речь идет о большом количестве погибших в результате войны, в том числе военных", – пишет женщина.

В то же время были и те, люди, которые подчеркнули, что все всё и так знают, зачем поднимать этот шквал. По словам журналистки, оправдывать чье-то хамство на любой должности, искать виновных или умалчивать — низка.

"Досадно, что действительно есть люди, готовые вполне серьезно оправдывать хамство низкими зарплатами, и считают, что создание комфортных условий для получателей государственных услуг не входит в прямые компетенции государства. Не удивлюсь, если это те же люди, которые потом готовы собственными руками срезать пандусы на подъездах, бережно установленные другими для лиц с инвалидностью. Потому что, как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать, да?…" — пишет журналистка.

Чтобы не быть голословной, Горчинская уже зарегистрировала обращение на горячей Правительственной линии.

Напомним, что в первом посте о столичном морге журналистка рассказала о реалиях, в которых живут люди. По ее словам, в морге ужасно все: от причин твоего появления там до самого заведения. Ведь регистратура, как сарай, со злыми работниками, которые кричат, поучают, злословят и позволяют себе прерывать работы на час. При этом людям даже негде присесть, сходить в туалет (разве что биотуалет на улице). Более того, на третий год полномасштабной войны в моргах принимают вместе и гражданских, и военных. Поэтому длинная очередь часами стоит с 8 утра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на ремонт столичного морга денег не было и не будет. В Минздраве уже ответили на несколько насущных вопросов.