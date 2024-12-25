Планировал сбежать за границу. В Киеве задержали экс-начальника ТЦК Одесской области

Это не первый раз, когда бывшего начальника ТЦК задержали после выхода из СИЗО

В Киеве задержали бывшего начальника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Одесской области после выхода из следственного изолятора. Правоохранительные органы не называют его имени, но по данным журналистов "РБК-Украина", речь идет о Евгении Борисове.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Задержание произвели сотрудники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве ОГП. Экс-начальнику ТЦК Одесской области объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27 (Соучастие в совершении преступления);

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);

ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

По данным следствия, подозреваемый, пребывая в должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, осуществил подделку служебной документации. Эти документы были составлены комиссией по расследованию несчастного случая — они же стали основанием для принятия ложных решений подразделениями и учреждениями ВСУ при решении вопросов, которые имеют юридические последствия, а также дают основания для выплат и льгот, предусмотренных законодательством.

На основании этого Региональная военно-врачебная комиссия составила протокол, в котором вынесено неверное решение о том, что ранение подозреваемого связано с защитой Родины, а командиром воинской части были выданы приказы, согласно которым ему за апрель-июнь 2022 года безосновательно начислено дополнительное вознаграждение – 165 тысяч гривен.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время, по данным "РБК-Украина", бывший начальник ТЦК пытался выехать за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, к каким скандальным действиям еще причастен Евгений Борисов. Бывший нардеп назвал пять эпизодов.