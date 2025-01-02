Бросила младенца умирать на улице. Под Киевом разыскивают горе-мать

Ребенка нашли под частным домом

В городе Богуслав, что расположен в Обуховском районе под Киевом, полицейские разыскивают женщину, которая оставила новорожденного ребенка прямо на улице.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области. По данным правоохранителей, в четверг, 2 января, возле одного из частных домов была обнаружена сумка, в которой лежал новорожденный мальчик.

Ребенка отвезли в больницу, им занимаются врачи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

Согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за уклонение родителей либо опекунов от процесса воспитания детей, а также за отсутствие необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей, предусмотрен штраф в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Злостное неисполнение обязанностей по воспитанию детей, которое повлекло за собой трагические последствия, вплоть до смерти, является уже уголовной ответственностью. За это предусмотрено лишение свободы от двух до пяти лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе из-за пожара пострадал ребенок.