В Киеве юноша поджег флажки памяти погибшим Героям и странно оправдался (видео)

Полиция уже разыскивает вандала

Юноша предпринял попытку поджечь народный мемориал на Майдане Независимости в Киеве. Злоумышленник облил горючей жидкостью флажки, установленные в честь погибших военных.

Он пытался их поджечь, но жидкость не занималась. Свои действия хулиган снял на видео. Ролик попал в соцсети. На обнародованных кадрах видно, как он использует жидкость для разжигания, пытаясь повредить символические флажки мемориала.

Вандал пробовал оправдать свои деяния отсутствием охраны на объекте. И вообще парень уверен, что ничего ему за это не будет: "А ты не имея инструмента управления государством ничего мне не сделаешь".

Правоохранительные органы столицы уже отреагировали на ситуацию. Шевченковское управление полиции официально зарегистрировало этот случай и начало расследование.

"Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", — отметили в полиции Киева.

Напомним, что каждый флажок в мемориале символизирует жизнь защитника Украины, погибшего во время боевых действий. Этот мемориал стал народным местом памяти погибших военных.

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