У Києві юнак підпалив прапорці пам’яті полеглим Героям і дивно виправдався (відео)

Поліція уже розшукує вандала

Юнак здійснив спробу підпалити народний меморіал на Майдані Незалежності у Києві. Зловмисник облив займистою рідиною прапорці, встановлені на честь полеглих військових.

Він намагався їх підпалити, та рідина не займалась. Свої дії хуліган зняв на відео. Ролик потрапив у соцмережі. На оприлюднених кадрах видно, як він використовує рідину для розпалювання, намагаючись пошкодити символічні прапорці меморіалу.

Вандал намагався виправдати свої дії відсутністю охорони на об'єкті. І взагалі — хлопець упевнений, що нічого йому за це не буде: "А ти не маючи інструмента управління державою нічого мені не зробиш".

Правоохоронні органи столиці уже відреагували на ситуацію. Шевченківське управління поліції офіційно зареєструвало цей випадок та розпочало розслідування.

"Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж," — зазначили у поліції Києва.

Нагадаємо, що кожен прапорець у меморіалі символізує життя захисника України, який загинув під час бойових дій. Цей меморіал став народним місцем вшанування пам'яті загиблих військових.

Раніше "Телеграф" також писав, що загадкові сатанинські знаки з'являються на церквах у Тернополі. З'ясувалось, що це результат дії вандалів.