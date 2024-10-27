Загадочные сатанинские знаки появляются на церквях в Тернополе, переполошилась даже власть (фото)

Вандалы обрисовали несколько церквей

В Тернополе неизвестные осквернили сразу три церкви, нарисовав на их стенах число "666". Граффити обнаружили утром 27 октября на храмах в разных районах города. Первые сообщения об акте вандализма поступили от местных жителей.

Как сообщают в местных соцсетях, сатанинские символы появились на стенах храма святого Петра по улице Владимира Великого, церкви Ивана Богослова на проспекте Соединения и церкви святого архистратига Михаила УГКЦ на улице 15 Апреля.

Городской голова Тернополя Сергей Надал назвал это спланированной акцией вандалов. "Нелюди осквернили святыни Тернополя. Обращаемся к правоохранителям найти преступников. Предоставим всю помощь в расследовании", — подчеркнул мэр. Он также призвал горожан, владеющих любой информацией об инциденте, сообщить полиции.

Что означает число 666

Число "666" имеет особое значение в христианской традиции. В Библии оно упоминается в Откровении Иоанна Богослова как "число зверя". Согласно библейским текстам, это число символизирует светскую политическую систему, противостоящую божественной власти.

Согласно религиозным текстам, тройственное повторение цифры "6" указывает на несовершенство, поскольку число "7" считается символом полноты и совершенства в библейской традиции. В христианском богословии число "666" часто интерпретируется как символ противника Бога.

Число "666" считается главным сатанинским знаком. В массовой культуре и оккультных практиках его используют как символ зла и поклонения дьяволу. Нанесение этого числа на религиозные постройки расценивается как акт осквернения и надругательства над святынями.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что на элитном кладбище Киева осквернили могилу известного диссидента и узника советских лагерей. В портрете Степана Облака появилась дыра.