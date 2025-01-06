В Киеве отпраздновали Крещение купанием в ледяной воде (фоторепортаж)
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Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека
В понедельник, 6 января, в Киеве отмечали Крещение Господне обрядом купания в проруби. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла после Дня Святого Николая и Рождества.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал возле Свято-Покровского собора на Оболони и показал, что там происходило в этот день. На предоставленных им кадрах видно, что окунуться сегодня пришло большое количество людей.
Отметим, что в православной церкви Крещение Господне принадлежит к двенадцати самым важным праздникам в году (их называют двунадесятыми) и завершает святки.
Как проходило купание в Киеве
На фото можно заметить, что некоторые окунают в прорубь только элементы одежды или обувь, если не готовы погружаться полностью. При этом немалое количество людей в этот день решили окунуться в ледяную воду.
Купание на Крещение стало некой традицией, распространившейся в Украине и ряде соседних стран. Ежегодно в этот день люди погружаются в ледяную воду. Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский православный священнослужитель и богослов Георгий Коваленко рассказал, нужно ли нырять в прорубь на Крещение.