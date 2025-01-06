В Киеве отпраздновали Крещение купанием в ледяной воде (фоторепортаж)

Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека

В понедельник, 6 января, в Киеве отмечали Крещение Господне обрядом купания в проруби. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла после Дня Святого Николая и Рождества.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал возле Свято-Покровского собора на Оболони и показал, что там происходило в этот день. На предоставленных им кадрах видно, что окунуться сегодня пришло большое количество людей.

Отметим, что в православной церкви Крещение Господне принадлежит к двенадцати самым важным праздникам в году (их называют двунадесятыми) и завершает святки.

Как проходило купание в Киеве

На фото можно заметить, что некоторые окунают в прорубь только элементы одежды или обувь, если не готовы погружаться полностью. При этом немалое количество людей в этот день решили окунуться в ледяную воду.

Купание на Крещение стало некой традицией, распространившейся в Украине и ряде соседних стран. Ежегодно в этот день люди погружаются в ледяную воду. Некоторые верят, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский православный священнослужитель и богослов Георгий Коваленко рассказал, нужно ли нырять в прорубь на Крещение.