Где в Киеве можно будет покупаться на Крещение (список)
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Граждан призвали воздержаться от массовых собраний
В следующий понедельник, 6 января, в Украине будут праздновать Крещение. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби.
Как сообщила пресс-служба КП "Плесо", в этом году в Киеве будет организовано дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях. Всего будет привлечено 12 лайфгардов и 30 спасателей САРВС (Служба аварийного реагирования на водных объектах).
Кроме того, будет обеспечено дежурство скорых медицинских бригад, организованных Коммунальным некоммерческим предприятием "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева" КГГА. На всех 12 локациях водолазы КП "Плес" провели обследование дна водоемов для минимизации рисков травмирования.
В перечень подготовленных локаций входят:
- пляж "Детский;
- пляж "Венеция";
- пляж "Центральный";
- пляж "Тельбин";
- пляж "Троещина;
- пляж "Радуга";
- озеро "Вербное";
- пляж "Пуща-Водица";
- пляж "Наталка";
- остров "Оболонский";
- пляж "Галерный";
- пляж "Радуга".
В КП отметили, что во время работы специалисты будут следить за соблюдением безопасности на водоемах, готовы оперативно реагировать в случае необходимости и оказывать помощь. Также на Оболонском острове и на городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны.
В то же время накануне Крещения столичная власть призвала киевлян воздержаться от массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения. В частности, граждан призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение.
Ранее мы рассказали, какой будет погода в Украине на Крещение. По прогнозу синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7…+9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах пройдут дожди.