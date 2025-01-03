Где в Киеве можно будет покупаться на Крещение (список)

Граждан призвали воздержаться от массовых собраний

В следующий понедельник, 6 января, в Украине будут праздновать Крещение. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби.

Как сообщила пресс-служба КП "Плесо", в этом году в Киеве будет организовано дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях. Всего будет привлечено 12 лайфгардов и 30 спасателей САРВС (Служба аварийного реагирования на водных объектах).

Кроме того, будет обеспечено дежурство скорых медицинских бригад, организованных Коммунальным некоммерческим предприятием "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева" КГГА. На всех 12 локациях водолазы КП "Плес" провели обследование дна водоемов для минимизации рисков травмирования.

В перечень подготовленных локаций входят:

пляж "Детский;

пляж "Венеция";

пляж "Центральный";

пляж "Тельбин";

пляж "Троещина;

пляж "Радуга";

озеро "Вербное";

пляж "Пуща-Водица";

пляж "Наталка";

остров "Оболонский";

пляж "Галерный";

пляж "Радуга".

В КП отметили, что во время работы специалисты будут следить за соблюдением безопасности на водоемах, готовы оперативно реагировать в случае необходимости и оказывать помощь. Также на Оболонском острове и на городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны.

В то же время накануне Крещения столичная власть призвала киевлян воздержаться от массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения. В частности, граждан призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение.

Ранее мы рассказали, какой будет погода в Украине на Крещение. По прогнозу синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7…+9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах пройдут дожди.