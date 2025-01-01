В известном киевском книжном магазине продают антиукраинскую книгу о Бандере: детали скандала (фото)

Книжный магазин одновременно собирает средства для ДШВ

Известная волонтерка Диана Макарова обнаружила в книжном магазине "Либрариум", что в ТРЦ "Лавина" на Берковецкой, книгу на русском языке с пропагандой против Степана Бандеры. Издание, посвященное "жертвам украинских националистов", содержит антиукраинские нарративы и обвинения в фашизме, терроризме и геноциде.

Об этом она сообщила в Facebook. Женщина опубликовала видео.

Когда волонтер обратилась к персоналу магазина по поводу недопустимости продажи такой литературы во время полномасштабного вторжения, продавщица ответила, что они "наемные работники и ни за что не отвечают". При этом выяснилось, что мужчина работницы воюет под Купянском.

"Продажа такой книги – это пощечина вашему мужу. В первую очередь вашему мужу", – отметила Макарова в разговоре с продавщицей.

"Книга, написанная и изданная на русском языке, с посвящением: "Посвящается …… и мирным жителям, погибшим от рук украинских националистов", — написала женщина.

Примечательно, что книжный магазин одновременно собирает средства для ДШУ и уже собрал около 800 тысяч гривен. На полке, где стояла антиукраинская книга, неизвестные оставили надпись: "Собственники этого магазина помогают России?"

Случай получил огласку в социальных сетях, особенно ввиду того, что это произошло в день рождения Степана Бандеры.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе разразился языковой скандал, сеть возмущается.