Киевское метро должно было выглядеть совсем по-другому: в сети показали план 1962 года (фото)

Работы проводились в сложных условиях и первая очередь метрополитена была открыта спустя 10 лет

Строительство киевского метрополитена стартовало в далеком 1949 году. Лишь в ноябре 1960 года в Киеве торжественно была открыта первая очередь метрополитена, которая включала в себя пять станций: "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Именно тогда зародилась современная "красная" линия столичной подземки.

Однако в 1962 году столичные власти планировали серьезное развитие метрополитена, который к тому времени уже упешно работал два года. Интересно, что тогда хотели построить всего две ветки. Об этом свидетельствует опубликованный в соцсети план.

История строительства киевского метро

Впервые о подземном рельсовом туннеле в Киеве заговорили еще в 1880-х годах, однако депутаты городской думы отклонили этот проект из-за его дороговизны.

В 1936-38 годах планы по строительству метро в Киеве обрели правдоподобие и даже начались предварительные работы, которые прекратились с началом Великой Отечественной войны.

Реальное строительство метрополитена началось лишь в 1949 году. Проходка туннелей сопровождалась постоянными сложностями — мешали своеобразный рельеф местности, затопления которые размывали подземные пласты и другие непредсказуемые обстоятельства. Из-за этого возникли существенные отставания в графиках выполнения работ.

Летом 1949 года метрострой заложил первые шахты, а первые соединения туннелей — между станциями "Крещатик" и "Арсенальная" — состоялось в декабре 1951 года. Последние соединения туннелей на первом пусковом участке состоялись в мае 1959 года между станциями "Вокзальная" и "Университет".

В начале 1958 года был оглашён конкурс на лучшие проекты станций и создана комиссия по рассмотрения конкурсных работ.

Из них были выбраны пять лучших, которые и были воплощены при строительстве станций "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр", вошедших в первую очередь строительства Киевского метрополитена.

И вот, 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии протяженностью 5,2 км с пятью станциями от "Вокзальной" до "Днепра".

В 1962 году власти Киева решили заняться активным развитием метрополитена. В то время предполагалось, что столичное метро будет состоять всего из двух веток. Также некоторые станции планировались изначально в иной конфигурации.

В частности на карте можно увидеть, что на "синей" ветви – после "Контрактовой площади" должна была быть следующая станция не "Тараса Шевченко", а "Стадион Спартак".

Зеленой ветви тогда в планах метростроевцев не было, не говоря уже о линии на Троещину.

Напомним, на "Сырецко-Печерской" линии киевского метрополитена есть загадочная станция, которой просто не существует на карте метро. Здесь горят фонари и работают дежурные, но никогда не останавливаются поезда и не выходят пассажиры.

Такие локации принято называть "станциями-призраками" из-за того, что они существуют, но увидеть их очень трудно. В Киеве также есть своя призрачная станция и называется она "Львовские ворота".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на станции метро "Университет" можно увидеть древние окаменелости. Они сохранились в красном мраморе, которым облицованы стены этой станции столичной подземки.