В Днепре врачам пришлось спасать подростка, перепившего REVO

Частое употребление энергетиков опасно, предупредил медик

В Днепре 16-летний подросток выпил две баночки REVO (энергетический напиток) и начал терять сознание. Мать вызвала скорую, парня спасли врачи.

Об этом в Facebook рассказал фельдшер Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровского облсовета Марк Бондык. По его словам, в единую центральную диспетчерскую "103" поступил критический вызов: мать 16-летнего подростка сообщила, что у него рвота, головная боль, сын теряет сознание.

По вызову прибыли медики, они оказали парню экстренную помощь. Состояние подростка улучшилось, от его госпитализации мать отказалась.

"При частом употреблении энергетиков расшатывается нервная система, появляется расстройство желудочно-кишечного тракта. При частой передозировке у человека может возникнуть расстройство психики. В случае сильной передозировки энергетиками даже были зафиксированы случаи смерти от остановки сердца", — отметил фельдшер.

Для справки: Энергетические напитки (энергетики, энерготоники) — безалкогольные напитки, в рекламной кампании которых делается акцент на способность стимулировать центральную нервную систему человека, повышать работоспособность и препятствовать засыпанию. Напитки содержат тонизирующие вещества, чаще кофеин (в некоторых случаях вместо кофеина в составе производителями заявляются экстракты гуараны, чая или мате) и другие стимуляторы: теобромин и теофиллин (алкалоиды какао), а также нередко витамины, а как легкоусвояемый источник энергии — углеводы сахароза, адаптогены и т.п.

Как рассказывал "Телеграф", в Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде, когда гулял с мамой.