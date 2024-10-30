Полицейские из Киева пользовались услугами проституток, но с благой целью (фото)

Вину не признали и обвинили в мести

Четверо представителей полиции в Киеве в рамках "следственного эксперимента" воспользовались услугами секс-работниц для того, чтобы разоблачить бордель в Киеве. Один из них трижды заплатил за такую услугу.

Об этом идет речь в приговоре Днепровского районного суда Киева. По данным суда, подозреваемыми являются гражданка Грузии и две украинки. Они организовали бордель, где предоставлялись сексуальные услуги для клиентов.

Каждая из подозреваемых занималась подбором девушек, поиском клиентов и администрированием. За это секс-работницы отдавали им часть своего заработка.

Полицейские покупали услуги

По материалам дела известно, что с сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды занимался сексом с проститутками и заплатил за это 4500 грн.

В ноябре 2022 года еще один представитель полиции воспользовался услугами секс-работниц, заплатив за это 1600 грн.

В январе 2023 года еще два представителя полиции провели "следственные эксперименты" и занялись сексом с проститутками. За это они заплатили 2000 и 5000 грн.

Какой приговор суда

На суде женщины вину отрицали. Они утверждали, что не были сумерками, а только занимались проституцией.

Две из них обвинили полицию в мести, потому что, мол, правоохранители предлагали работать на них, однако те отказались.

Суд проанализировал материалы дела и признал всех трех женщин виновными по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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