Киевлян предупредили об опасной погоде. Чего ждать в ближайшее время

Этими днями в столице предполагается мокрый снег и туман, однако температура будет держаться около 0

В Киеве будет держаться облачность, местами идти дожди со снегом. Кроме осадков, в городе произойдет туман.

С четверга по субботу температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Ночью показатели зафиксируются около 0, согласно прогнозу Meteofor.

В течение четверга, 23 января, в городе будет держаться облачность, которая ночью и утром принесла дожди со снегом. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью остыл до 0. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в дневное время — слабые 5 м/с.

На следующий день, 24 января, также будет облачная погода. Во второй половине пятницы ожидаются дожди со снегом. Дневная температура вырастет до +3 градусов, а ночью упадет до 0. Сила ветра не превысит слабых 4 м/с.

Суббота, 25 января, также обещает быть облачной. Утром произойдет туман. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +3 градусов, а ночью опустятся до 0. Мощность ветров будет колебаться в пределах тихих-легких 1-2 м/с.

Кроме того, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Утром 23 января ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Поэтому был объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

Метеорологи добавляют, что такие погодные явления могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также усугубить ситуацию с движением транспорта.

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