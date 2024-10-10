В элитном ЖК под Киевом прогремел мощный взрыв, первые подробности (видео)

Остатки ставен и стекла упали на парковку перед домом

В четверг, 10 октября, в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки прогремел мощный взрыв. На опубликованных фото видно, что взрывной волной вынесло оконные рамы на лоджии и даже разрушило часть стены многоквартирного дома.

По информации "Телеграфа", предварительно обошлось без пострадавших и погибших. На месте работают все экстренные службы города.

Известно, что на территории жилого комплекса "Счастливый" в Софиевской Борщаговке прогремел взрыв. Как оказалось, в одной из квартир что-то мощно сдетонировало.

В результате произошедшего вылетели стекла в окнах и на лоджии, а также вырвало часть стены. Остатки ставен и куски обшивки упали на парковку перед домом.

После взрыва квартиру окутал густой черный дым. "Телеграфу" данную информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС столицы и отметили, что по предварительным данным обошлось без пострадавших и погибших.

Пожар, который начался в квартире, оперативно ликвидировал охранник ЖК. Он же и вызвал на место происшествия все экстренные службы столицы.

В полиции ЧП пока не комментируют. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

ЖК "Счастливый" находится в селе Софиевская Борщаговка. Это большой жилой комплекс с семью многоэтажными домами. В каком именно раздался взрыв, пока неизвестно.

Взрыв прогремел в ЖК "Счастливый"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из ЖК под Киевом раздался мощный взрыв. По предварительной информации, здесь произошла разгерметизация газа.