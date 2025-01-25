В Киеве продают очень редкую кошку-эльфа почти за 200 тысяч: как она выглядит (фото)

В мире их насчитывается очень мало

Кошки с уникальной окраской или редких пород часто продаются за десятки тысяч гривен. Среди таких — бесшёрстная "экспериментальная" кошка экзотической породы Dwelf или двэльф.

За такого необычного питомца просят 4500 Евро или 198 тысяч гривен. Объявление о продаже котенка этой породы появилось на платформе онлайн объявлений OLX.

Официально первый представитель породы двэльф появился в 2009 году в результате скрещивания трех очень разных пород — канадского сфинкса, американского керла и манчкина.

Двэльф отличается короткими лапами, клиновидной головой и ушами эльфа. Носит статус "экспериментальной": представителей данной породы насчитывается несколько десятков и они пока не признан ни одной фелинологической ассоциацией.

Котенка такой экзотической породы продают в Киеве. Известно, что кошка обладает беби-фейсом. Продавец так описывает животное: "Девочка двэльф с короткой мордочкой, голова яблочком, красивыми ушками. Это кошечка очень компактная".

За такого котенка просят 4500 Евро или 198 тысяч гривен.

Что известно о породе Двэльф

Родился первый представитель породы в результате сложной селекционной программы с использованием пород сфинкс, американский керл и манчкин. Пагубное влияние на здоровье кошки одновременно трех мутаций на данный момент не выявлено.

Название породы пошло от слов Dwarf cat (карликовая кошка) и Elf (новая порода бесшёрстных кошек с загнутыми назад ушами).

Внешне двэльф представляет собой мини-кошку, вес которой даже в зрелом возрасте редко достигает 2 кг. Отличительная черта породы — слегка загнутые назад уши, модифицированная клиновидная морда, а также большие миндалевидные глаза.

Несмотря на миниатюрные размеры, двэльф выглядит внушительно благодаря мускулистому телу, массивной шее и ногам. Морда кошки отличается выраженными скулами, на лбу и щеках имеются небольшие морщины.

Двэльф относится к бесшерстым кошкам. Расцветка может быть любой: белой, серой, рыжей и даже цвета темного шоколада.

Это веселые и неагрессивные питомцы с ласковым и спокойным характером. Считается, что двэльфы очень привязаны к хозяевам и во время их длительного отсутствия могут впасть в депрессию и заболеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают кота породы мэйн-кун почти за 3 тысячи долларов.Родители котика привезены из Испании и владельцы убеждены, что таких котят практически нет в Украине.