В Украине продают породистого кота "по акции" за 11 тысяч гривен: как он выглядит (фото)

Животное пет-класса, то есть домашний любимец

Кот-компаньон с немалым весом — описание типичного мейн-куна. Эта порода не так давно приобрела популярность и в Украине. Обычно, котята этой породы стоят немало, однако есть и животные по "акционной цене".

Именно так на одном из сервисов размещения объявлений описали цену на котенка-девочку мейн-куна в Харькове. Владелица просит за нее 11 тысяч гривен. Котенку 2 месяца, она вакцинирована и имеет ветеринарный паспорт. Отмечается, что документов нет, а продается как любимец в семье. Из преимуществ указана приученность к лотку и когтеточке.

Акционный котенок мейн-куна

Котенок мейн-куна с одним из характерных типов окраса

Котенок отличается хорошим цветом меха. У мейн-кунов типов окраски несколько, редкие цвета (серебро, золото и т.д., влияют на цену). Различают не только по цвету, но и как они смешиваются. Существует много расцветок мейн-кунов – более 75, однако не все признаны официально. У этой кошечки, вероятнее всего, расцветка, называемая "табби". Это полосатая окраска, а полосы обязательно есть на мордашке и образуют букву "М" на лбу.

Типы мейн-кунов по цвету

Мейн-куны игривые, дружелюбные. Вырастают немалыми – кошки до 5,5 кг, а коты могут весить и 10 кг. Мейн-куны обычно "молчаливы", хотя они много общаются со своей семьей с помощью различных звуков, похожих на чириканье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мейн-куне с интересной дымчатой окраской. Он европейского происхождения и стоит в Киеве 100 тысяч грн.