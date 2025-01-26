Одні з найдорожчих в Україні: у Києві продають собак із кумедною назвою (фото)

Мама цуценят із Китаю, а тато — із Німеччини

У Києві продають цуценят бернедудлів і голдендудля (лабрадудл), які незабаром з’являться на світ. Вартість такого вихованця становить 4 тисячі євро, що за сьогоднішнім курсом дорівнює майже 175 тисячам гривень.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті купівлі-продажу. Там зазначено, що ці собаки мають густу та кучеряву шубку, а також не линяють.

Автор оголошення запевняє, що мама цуценят із Китаю, а тато – з Німеччини.

Бернедудль

Голдендудль

"Перші в Україні. Від шикарних батьків, які мають генетичні тести. Мати імпорт Китай, тато імпорт Німеччини. Ми в Києві", — йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що голдендудль (лабрадудль) — це дизайнерська порода собак (метис), що виникла шляхом схрещування лабрадора-ретрівера та стандартного або мініатюрного пуделя.

А порода бернедудль – це результат схрещування пуделя та бернського зенненхунда, виведена 2003 року в Канаді.

Якщо відсортувати за ціною, це оголошення виходить одним з найдорожчих на ОЛХ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві продають кішку-ельфа за космічні гроші. Ця порода має статус "експериментальної".