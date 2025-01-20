В Киеве продают лошадь редкой породы более чем за 20 тысяч евро (фото, видео)

Таких лошадей в мире — всего примерно 37 тысяч

Не только кошки могут стоить тысячи долларов. Приобрести себе хорошего обученного взрослого фризского жеребца может обойтись в 20,5 тысяч евро (в гривневом эквиваленте — 889 460 грн). И это далеко не предел стоимости этой породы.

Согласно данным объявления предлагаемому животному два года и жеребец носит "шикарный характер" и "ходит за человеком как хвостик". В общем, фризские лошади известны своим доброжелательным отношением к людям.

Этого жеребца продают более чем за 800 тысяч грн

Что это за порода – фризские кони

Фризские лошади – это особенная и древняя порода, происходящая с севера Нидерландов. Известны своей поразительной внешностью – полностью черные, разрешается только белая звездочка на лбу.

Эффектная внешность – один из козырей фризских лошадей

Сколько стоит фризская лошадь в мире

Фризские лошади признаны одной из самых дорогих пород лошадей в мире, цена обычно колеблется от 4000 долларов США (168 650 грн) до 100 000 долларов США за хорошо обученных лошадей (4,216 млн грн). Цены на фризских лошадей существенно отличаются в зависимости от возраста, обучения и происхождения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит запустить в аквариум рыбку-клоуна из "В поисках Немо". Цену в иностранной валюте также можно ожидать не только от лошадей, но и от собак — в столице продают собаку за 1,5 тысячи евро.