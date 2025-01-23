Кошку редкой породы с вьющимся мехом продают за немалую сумму (фото)

Порода достаточно молодая и возникла в результате случайной мутации

Кошки с уникальной окраской или редких пород подчас продаются за тысячи гривен. Среди таких — беленький котенок породы девон-рекс. За него просят 25 тысяч грн.

Такой котенок продается в Одессе. Как говорится в объявлении на одном из маркетплейсов – это девочка, ей 5 месяцев и она вакцинирована. Обычно цены на девон-рексов стартуют от 11-13 тысяч грн и зависят от наличия документов, происхождения и класса животного (любимец или выставочный экземпляр). За шоу-кота могут просить и 40 тысяч гривен.

Котенок имеет характерные уши, глаза и вьющийся мех

Такие котята любят играть

Что за порода девон-рекс

Девон-рекс – уникальная порода кошек, известная своим выразительным внешним видом и дружеским характером. Возникшая в Девоне, Англия, в 1960 году, эта порода является результатом спонтанной генетической мутации, приведшей к характерной вьющейся шерсти. Кошки имеют большие уши, выразительные глаза и достаточно хитрое выражение мордашки. Они энергичны и сообразительны, поэтому с ними постоянно нужно заниматься, иначе поведение становится "балованным".

Шерсть девон-рексов отличается характерными "марсельскими волнами": большими и мелкими завитками, похожими на рябь, особенно заметными на спине. Даже вибриссы и брови у этих кошек вьются. Их хрупкий мех нельзя расчесывать, а можно осторожно потереть тканью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о коте за 200 тысяч гривен, который продается в Киеве. Это британский короткошерстный кот с особой окраской.