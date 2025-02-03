Зима на носу? Принесут ли первые дни февраля снег и морозы в Киев

В течение понедельника-среды в столице ожидается мокрый снег, а температура постепенно будет опускаться до -3 градусов

Первые дни февраля ожидаются в Киеве морозными и мокрыми, ведь иногда будут идти снег с дождем. Синоптики также предупреждают горожан о гололеде.

В течение 3-5 февраля сила ветра не превысит умеренних-свежих 7-8 м/с. Об этом говорится в ресурсе Meteofor.

Понедельник, 3 февраля, ворвется в город облачным и местами дождливым, ведь вечером ожидается небольшой мокрый снег. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью остынет до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются во второй половине суток — умеренные 6-7 м/с.

На следующий день, 4 февраля, погодная ситуация почти не изменится. Ночью и вечером ожидается мелкий мокрый снег. Дневная температура вырастет до 0 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Максимальная сила ветра предполагается с ночи и до обеда – умеренные 6-7 м/с.

Среда, 5 февраля, также принесет облачность и мокрый снег, в частности, ночью и вечером. Показатели на термометрах днем достигнут -1 градуса, а ночью опустятся до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра произойдут во вторую половину суток — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину придут сильные морозы. Местами показатели термометров опустятся до -21 градуса.