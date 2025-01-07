Киевский чиновник присвоил 6 миллионов. СБУ раскрыла детали схемы (фото)

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы

Правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской городской государственной администрации и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении более 6 млн. грн.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, фигуранты присвоили средства, которые предназначались на закупку автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи. По данным следствия, схему во время военного положения организовал начальник службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса".

СБУ не называет имя подозреваемого. Однако на портале "Киеваудит" начальником отдела материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса" указан Юрий Клименко.

Подозреваемый привлек к схеме трех директоров подконтрольных частных предприятий и их бухгалтера. Они вместе разработали план завладения бюджетными деньгами, распределили между собой роли и четко придерживались преступного замысла.

По данным правоохранителей, чиновник "Киевмедспецтранса" сформировал завышенную стоимость тендерной закупки и к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер. После этого предприниматели поставляли запасные части для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета. В 2023 году "Киевмедспецтранс" провел тендеры и заключил 11 договоров на общую сумму более 17,6 млн грн.

Как установили во время судебных экономических экспертиз, необоснованное завышение цен составляло более 6 млн грн, которые присвоили фигуранты. Также выяснилось, что во избежание уголовной ответственности организатор схемы, начальник службы материально-технического обеспечения, был переведен на низшую должность.

Чиновнику коммунальной организации КГГА и четырем его сообщникам доложено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины в соответствии с совершенными преступлениями:

ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в больших размерах, в условиях военного положения, организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Санкция статей предусматривает до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре в Киеве СБУ задержала руководителя областной организации политической партии УДАР во время получения 900 тысяч долларов США. По данным следствия, общая сумма взятки должна составить 1 миллион долларов при содействии в получении земельного участка в КГГА.