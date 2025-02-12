Киев накрыла пылевая завеса: в городе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха (карта)

В КГГА рассказали, что нужно сделать

В среду, 12 февраля, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации. Там посоветовали, что делать.

"Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

В КГГА советуют, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха нужно закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

На сайте Saveecobot, который контролирует качество воздуха в Украине, заметно, что в некоторых районах Киева зафиксирован вредный "красный" уровень. Ниже можно просмотреть карту.

Самый грязный воздух наблюдается в Святошинском районе столицы. Индекс загрязнения воздуха там достиг 156AQI PM2.5, а это очень вредоносный уровень.

Чистейший воздух на Оболони, а именно на улице Героев Днепра. Индекс составил 30 AQI PM2.5.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Облачность, которая держится в столице очень давно, в ближайшие дни исчезнет. Горожане смогут насладиться лучами солнца, хотя на улице все еще будет держаться мороз.