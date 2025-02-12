Київ накрила пилова завіса: у місті зафіксовано високий рівень забруднення повітря (карта)

У КМДА розповіли, що треба зробити

У середу, 12 лютого, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації. Там порадили, що робити.

"Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться у повідомленні.

У КМДА радять, що до поліпшення ситуації зі станом повітря треба зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

На сайті Saveecobot, який контролює якість повітря в Україні помітно, що в деяких районах Києва зафіксовано шкідливий "червоний" рівень. Нижче можна переглянути карту.

Найбрудніше повітря спостерігається у Святошинському районі столиці. Індекс забруднення повітря там досяг до 156 AQI PM2.5, а це дуже шкідливий рівень.

Найчистіше повітря на Оболоні, а саме на вулиці Героїв Дніпра. Індекс склав 30 AQI PM2.5.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Хмарність, яка тримається у столиці дуже давно, найближчими днями зникне. Містяни зможуть насолодитись промінцями сонця, хоча на вулиці все ще триматиметься мороз.